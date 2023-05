Efeito sanfona: entenda o que é e como evitá-lo

Muitas pessoas que estão tentando perder peso já ouviram falar do temido efeito sanfona. Mas, você sabe o que é? Também conhecido como efeito ioiô, este fenômeno ocorre quando se perde peso rapidamente e depois o recupera em um curto período de tempo. Isso, geralmente, acontece quando se opta por uma dieta restritiva e imediatista e, depois, retoma os antigos hábitos alimentares, voltando a comer sem moderação.

Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO), existem evidências de que o efeito sanfona causa malefícios à saúde, levando à uma piora na distribuição da gordura corporal – com mais gordura prejudicial e menos gordura protetora – podendo assim, causar aumento do estado inflamatório do organismo e maior risco de ter diabetes.



“O efeito sanfona é comum em pessoas que seguem dietas muito restritivas e acabam se privando de nutrientes importantes para o corpo, o que pode levar a uma redução do metabolismo e uma perda de massa muscular. Esse tipo de mudança, drástica e recorrente, pode ser prejudicial à saúde, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, problemas articulares e outros malefícios à saúde”, explica Matheus Motta, nutricionista responsável pelo programa Vigilantes do Peso no Brasil.

Para perder peso com saúde é necessário fazer mudanças sustentáveis em seu estilo de vida. A reeducação alimentar, aliada a uma dieta equilibrada e saudável, combinada à prática constante de exercícios físicos, a longo prazo, é a chave para evitar o efeito sanfona. Não é preciso ser extremista e cortar do cardápio absolutamente tudo o que se gosta. Basta fazer escolhas inteligentes, a fim de comer de maneira adequada ao gasto calórico individual e às suas necessidades. Vale lembrar que mudar de maneira gradual ajudará você a criar e manter hábitos saudáveis a longo prazo.