Em novo golpe, email falso convoca aprovados em concurso do INSS e rouba dados

Candidatos aprovados no concurso do INSS 2022 estão recebendo um email em que é solicitado o cadastramento em uma plataforma. O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) alertam para esse novo golpe, e pedem para ninguém fornecer dados pessoais por email ou por aplicativos de mensagem.

A mensagem, bastante suspeita, é assinada pela gerência executiva de recursos humanos, concursos, entrevistas e contratações do INSS, e o remetente é [email protected] Os dois órgãos informam que a gerência citada não existe, e que o email remetente não pertence nem ao INSS nem ao Cebraspe.

Houve casos de aprovados que receberam outro modelo de email, ou mesmo um contato por meio de aplicativo de mensagem, pedindo informações pessoais. A orientação é para não realizar nenhum tipo de cadastro e nem fornecer dados pessoais.

Segundo o INSS, a convocação oficial dos aprovados é feita por meio de publicação no Diário Oficial da União, conforme está previsto no cronograma do concurso e nos editais, disponíveis no site do Cebraspe. Na mesma página, o candidato também pode consultar sua situação na seleção.

Para reforçar o alerta, o Cebraspe emitiu um comunicado nesta terça-feira (9), no qual reforça a informação de que devem ser desconsideradas quaisquer mensagens que não sejam divulgadas nos canais oficiais do INSS e na área do candidato. O centro também diz que nenhuma documentação deve ser enviada por meio de link.