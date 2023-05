Embriagado, homem é preso após espancar e tentar afogar netos em caixa d’água

Duas crianças, de 5 e 9 anos, foram vítimas de espancamento e tentativa de afogamento praticados pelo próprio avô na tarde desta terça-feira (23) no município de Tangará da Serra- MT. O suspeito tentou fugir, mas foi preso pelos policiais militares.

Segundo consta no BO, quando os policiais chegaram ao local, a criança de 9 anos contou que o avô teria a agredido com socos no rosto e ainda tentou asfixiá-la com as mãos. Já o de 5 anos afirmou que avô tentou afoga-lo em uma caixa d’agua que fica no quintal.

Uma mulher interveio nas agressões e as crianças conseguiram fugir para a casa do tio. O avô ainda teria entrado em luta corporal com o próprio filho que tentou proteger as crianças.

Segundo os policiais, o homem apresentava visível estado de embriaguez.