Emilio Surita é internado em hospital de São Paulo após diagnóstico de câncer, diz jornalista

O apresentador Emilio Surita, do programa Pânico, da rádio Jovem Pan, teria sido internado no Hospital São Luiz, na zona sul de São Paulo. A informação foi divulgada nesta terça-feira (16) pelo jornalista Odair Del Pozzo, num vídeo publicado em seu canal no YouTube.

Segundo o profissional, Surita teria sido diagnosticado com câncer de intestino, passado por uma cirurgia delicada e ido para uma ala oncológica durante uma semana. Agora, o apresentador estaria no quarto, em recuperação.

A última edição do Pânico apresentada por Emílio Surita ocorreu no dia 5 de maio, uma sexta-feira. De lá para cá, o humorista Daniel Zukerman tem assumido o comando da atração.

O R7 entrou em contato com a Rede D’Or São Luiz, que ficou de checar a informação. Até o fechamento desta nota, não houve retorno. A reportagem enviou uma mensagem ao próprio apresentador do Pânico, que não a respondeu, além de um email à emissora, também sem resposta. Também foi enviada uma mensagem para uma das produtoras do programa, que leu, mas optou por não se manifestar.

O espaço segue aberto, e a nota será atualizada caso haja manifestações.