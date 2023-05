Empresário que ateou fogo na casa da ex-namorada é preso em MT

Um empresário investigado por atear fogo na casa da ex-namorada, no município de Peixoto de Azevedo (MT), foi preso pela Polícia Civil, neste sábado (13), em cumprimento de mandado judicial.

O suspeito de 27 anos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após investigação da Delegacia de Peixoto de Azevedo para apurar o crime, cometido no dia 07 de março, no bairro Liberdade.

A vítima teve sua casa invadida pelo homem, que por não aceitar o fim do relacionamento, abriu o botijão de gás e colocou um tambor com óleo em cima do fogão, causando o incêndio na cozinha.

As chamas queimaram boa parte do teto e paredes do imóvel, bem como o fogo danificou vários equipamentos domésticos, como máquina de lavar, tanque, fogão, aparelhos de ar condicionado e outros.

Com base nos indícios de autoria, obtidos através das imagens de câmeras de segurança em que aparece o empresário no local, entre outras provas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado.

Diante do mandado deferido pelo Poder Judiciário, os policiais civis conseguiram localizar e prender o suspeito neste sábado (13).

O preso, que responde inquérito pelos crimes de incêndio, dano qualificado, violência psicológica e perseguição, no âmbito da Lei Maria da Penha, foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.