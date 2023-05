Endividamento e Inadimplência do Consumidor de MT recua pela primeira vez no ano

Em abril de 2023, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional de Comerciário de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e analisada pelo Instituto de Pesquisa da Fecomércio (IPF-MT), mostrou um recuo de 1 ponto percentual (p.p.) no número de famílias endividadas em Cuiabá, totalizando 82,3%.

O presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, explica que “a avaliação macroeconômica pode estar atrelada a tendência de não aquisição de novas dívidas por parte famílias, já que mantém as compras a prazo, principalmente de bens duráveis, menos atrativas”.

No comparativo anual, o total de famílias endividadas está 15,41% maior que o observado em abril do ano passado, quando atingia 72,1% dos cuiabanos. Segundo análise do IPF-MT, o crescimento da renda das famílias e as boas condições para o acesso ao crédito favorecem a aquisição de novas dívidas, o que ajuda a explicar o aumento da variação anual observado na pesquisa.

O principal tipo de dívida adquirida é o cartão de crédito (82,6%), seguido dos carnês (33,5%), do financiamento de carro (4,1%) e de casa (3,5%). O crédito consignado corresponde a apenas 2,4% dos entrevistados. Já com relação ao comprometimento médio da renda com dívidas, as famílias cuiabanas estão com cerca de 28,1% do total da renda comprometida. No cenário nacional, o percentual é de 29,8%.

Wenceslau Júnior lembra, ainda, da queda no percentual de famílias com contas em atraso. “Na comparação anual, também é possível observar uma queda no número de famílias inadimplentes, mostrando a capacidade que os cuiabanos têm de quitar suas dívidas”.

É o que mostra os dados de inadimplência, onde 24,9% do total de endividados afirmaram estar com contas em atraso, porém, o total de famílias nesta condição está 17,06% menor que no mesmo mês de 2022. As famílias que afirmam não ter condições de pagar as dívidas em atraso é de 5,7%, uma queda de 0,1 p.p. ante ao mês de março. Já no âmbito nacional, o percentual de famílias inadimplentes está em 29,1%.

A média de dias em atraso é de 46, mesmo número de março. Cuiabá ainda possui tempo de dívida em atraso abaixo do averiguado nos números nacionais, com média de 63 dias de atraso.

