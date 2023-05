Entidades realizadoras da FIT Pantanal 2023 apresentam balanço geral do evento

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, e representantes de entidades parceiras realizadoras da Feira Internacional de Turismo de Pantanal (FIT Pantanal 2023) apresentaram para a imprensa, nesta sexta-feira (12), os resultados gerais do maior evento de fomento ao turismo no estado. Wenceslau Júnior aproveitou a oportunidade para divulgar a data de realização da feira em 2024, que ocorrerá de 2 a 5 de maio.

“Precisamos, cada vez mais, mostrar as potencialidades turísticas de Mato Grosso para o Brasil e para o mundo como o único estado da Federação com três biomas naturais – Cerrado, Amazônia e Pantanal. O trabalho da Fecomércio-MT na área do turismo tem se intensificado e desde já estamos divulgando a realização da FIT Pantanal 2024, que será ainda maior do que nesta edição”, destacou o presidente.

Foram mais de 50 mil visitantes que percorreram a feira e puderam ver as quase 70 atividades realizadas durante os quatro dias de evento, com palestras, oficinas, rodadas de negócios, painéis e mesas redondas ofertadas por meio da ‘Aldeia do Conhecimento’, além de exposições e apresentações artísticas e culturais que valorizaram os costumes regionais.

Representando o governo do estado, o secretário-adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Mato Grosso, Paulo dos Santos Leite, destacou a intensa participação das secretarias envolvidas na FIT. “O governo faz questão de apoiar a realização desse evento tão importante e que ajuda a divulgar ainda mais o turismo de nosso estado, que gera emprego e renda a milhares de mato-grossenses. A realização da próxima FIT, com certeza, contará mais uma vez com o apoio e participação do estado”.

Ao todo, expositores de 36 municípios tiveram a oportunidade de divulgar produtos e serviços aos participantes da feira. Pela agricultura familiar, o trabalho de associações e cooperativas de agricultores possibilitou o faturamento de R$ 350 mil. O Salão do Artesanato comercializou 2.353 peças, com faturamento de quase R$ 100 mil.

Pelo Sebrae-MT, as rodadas de negócios realizadas durante a FIT, com operadores de turismo nacionais geraram uma expectativa de volume de negociações na ordem de R$ 10,2 milhões e de US$ 262 mil com operadores internacionais.

A gerente de Competitividade do Sebrae-MT, Denise Pimpim, destacou que as atividades realizadas pela entidade permitiram divulgar novos roteiros turísticos aos visitantes e a possibilidade de os empresários conhecerem o novo tipo de consumidor. “Trabalhamos há mais de 20 anos com o setor de turismo, ajudando os empresários na melhoria de gestão e no contato com o cliente, que está cada vez mais exigente naquilo que ele está querendo consumir”.