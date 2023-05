Equipe da Seduc participa da maior exposição de Educação Tecnologia da América Latina

Um grupo de profissionais da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) participou nessa terça-feira (09.05), no Transamérica Expo Center (São Paulo), da abertura da Bett Brasil 2023. Um dos objetivos do evento, que vai até o dia 12, é promover o debate sobre o uso da tecnologia na educação e como ela pode ser utilizada para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. A Bett visa inspirar, discutir o futuro do segmento e o papel da tecnologia e da inovação na formação de educadores e alunos.

Nesta edição da Bett Brasil, as atividades da agenda de conteúdo programada para os quatro dias serão desenvolvidas a partir da temática principal “Educação e Trabalho para Novos Futuros”. “Este tema foi escolhido em reconhecimento à necessidade de desenvolver soluções que integrem a educação, com arcabouço pedagógico que contemple também novas tecnologias e inovações.

Para o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, a Bett Brasil é atrativa sob vários aspectos, além de ser a maior exposição de Educação e Tecnologia da América Latina. ”É um espaço para promover conexões e se conhecer o que há de mais moderno em recursos pedagógicos e de gestão educacional”, analisou, reforçando a intenção é conhecer novas ferramentas que possam impactar e melhorar os resultados do ensino e aprendizagem.

Para ele, trata-se de uma oportunidade única para dialogar e trocar experiências com educadores de mais de 20 países, ampliando a rede de colaboração na comunidade educacional. “Muitas das tecnologias apresentadas aqui já são empregadas em Mato Grosso. Isso prova que o Governo do Estado está no caminho certo para alcançar a meta de estar entre as cinco educações públicas mais bem avaliadas no país até 2032”, completou.

Antenada com as novas tecnologias educacionais, a equipe da Seduc irá visitar mais de 280 expositores e conhecer produtos, serviços e soluções inovadoras que devem chegar às salas de aula de todo o país nos próximos anos. “Vivenciamos aqui uma experiência educacional que reafirma tudo o que já fazemos desde 2019 e também dentro das trinta políticas públicas do Projeto Educação 10 Anos”, analisou o secretário-adjunto Executivo, Amauri Monge Fernandes.

Pode levar secretários-adjuntos e profissionais da educação para ter acesso a esse universo de novidades é, para Amauri, uma forma de fortalecer o diálogo e a colaboração. “Tudo aqui é transformador e, ao mesmo tempo, inspirador. Os painéis e palestras técnicas materializam a visão de que a educação deve ser empreendedora e protagonista. Tudo isso sem perder o foco no desenvolvimento de professores, gestores e demais profissionais capazes de atuar na complexidade desse universo contemporâneo”.