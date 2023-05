Escolas disputam final da categoria “B” de futsal em Rondonópolis

A final da categoria “B” de futsal dos Jogos Escolares e Estudantis Municipais 2023 aconteceu na tarde desta segunda-feira (8) na quadra de esportes ao lado da União Rondonopolitana de Associação de Moradores de Bairros (Uramb).

Os jogos aconteceram como fruto de uma parceria entre as secretarias municipais de Esporte e Lazer, Educação (Semed) e Transporte e Trânsito (Setrat) possibilitando a participação de 26 escolas e 1170 alunos.

A categoria “B” compreende estudantes com idade de 12 a 14 anos com disputa entre as equipes femininas das escolas estaduais Militar Dom Pedro II contra Professora Edith Pereira Barbosa e no masculino o time da Professora Edith Pereira Barbosa contra o da Santo Antônio. Os campeões irão representar o município nos Jogos Regionais em Alto Araguaia (210 km de Rondonópolis).

“Chegar na final é muito emocionante porque a gente nunca chegou nesse caminho. A gente está muito feliz por tá aqui e foi esforço de todo mundo porque é um sonho de viajar porque ano passado a gente não conseguiu e esse ano a gente teve a oportunidade de conseguir”, comentou a competidora da Escola Estadual Militar Dom Pedro II, Geovanna Pereira Castro.

A artilheira do futsal feminino com 14 gols marcados, Bianca dos Santos Amorim da escola Professora Edith Pereira Barbosa descreveu a competição como emocionante e também está esperançosa de junto ao seu time, conseguir a classificação e ir representar Rondonópolis.

Na edição 2023 há disputa nas modalidades futsal, vôlei, handebol e basquete e nas competições individuais os atletas de badminton, xadrez, judô, atletismo, natação, tênis de mesa e pela primeira vez a copinha de ginástica rítmica.

“Essa semana também irá terminar o voleibol e a categoria “A” de futsal, e nós já vamos iniciar o handebol e o basquetebol”, explicou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Suzan Meire.

Representando a Câmara Municipal o vereador Kaza Grande ressaltou a importância da união entre os poderes Legislativo e Executivo. “Nós estamos constantemente reunido com a secretária e também com o prefeito para trazer novidades para nossa cidade. Pode ter certeza que de agora em diante o esporte vai fluir muito mais”.