“Essa aqui é a melhor”, diz ministro sobre creche inaugurada em Rondonópolis

A nova creche construída no bairro Rosa Bororo foi inaugurada nesta quinta-feira (25) na presença massissa de autoridades dentre elas o ministro da Educação Camilo Santana, o governador Mauro Mendes e o prefeito José Carlos do Pátio. Com capacidade de atender cerca de 500 alunos nos dois períodos, a creche Carlos Alberto de Carvalho impressiona pelo tamanho da área e os espaços de lazer e convivência na unidade.

“Ficamos orgulhosos de ver uma creche como essa, que talvez seja melhor do que qualquer creche particular que existe nesse país, essa aqui é melhor”, declarou o ministro da Educação Camilo Santana que liderou a comitiva de autoridades presentes na cidade.

Com cerca de 50 creches na cidade, o ministro afirmou que Rondonópolis está acima da média nacional em relação ao atendimento de crianças em creche e complementou que o governo federal tem o compromisso de olhar para a educação e para as crianças de Rondonópolis.

A creche Carlos Alberto de Carvalho fica localizada no bairro Rosa Bororo e já foi inaugurada com cerca de 100 alunos matriculados. A nova unidade vai atender crianças de seis meses até os cinco anos de idades e conta com 10 salas de aula, brinquedoteca, uma grande área aberta para as crianças brincarem com um playground com circuito de brinquedo com um diferencial, uma cobertura para proteger as crianças do sol.

O prefeito José Carlos do Pátio disse estar orgulhoso em poder entregar mais uma creche para a cidade que, segundo ele, é onde começa a construção da cidadania para as crianças. Com investimento de recursos próprios na construção, a nova unidade homenageia, conforme disse Pátio, um homem importante na história das lutas populares, que foi presidente da Coder por vários anos, da antiga Cemat, uma referência progressista e idealista na cidade.

Também estiveram na comitiva os senadores Wellington Fagundes e Margareth Buzetti, a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Fernanda Macedo Pacobahyba, os deputados estaduais Lúdio Cabral e Valdir Barranco e vereadores de Rondonópolis.

NOVAS CRECHES E ESCOLAS

O prefeito José Carlos do Pátio e a secretária de educação Mara Gleibe protocolaram pessoalmente com o ministro Camilo Santana os projetos de novas creches e escolas para a cidade. Santana se comprometeu a dedicar uma atenção especial para pedidos de Rondonópolis, pois segundo ele, comprovou a seriedade com que o prefeito José Carlos do Pátio trata o dinheiro público.