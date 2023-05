Estabilidade já!

O desenvolvimento de uma nação está assentado sobre o tripé das estabilidades político-institucional, monetária e jurídica. Sem elas, os investimentos voam para outros mercados e a prosperidade é substituída pela pobreza.

Um país em constante instabilidade política não é nada atraente para o investidor. Enquanto o poder político de um povo não cura, não amadurece, os grandes conglomerados econômicos ficam até impedidos por estatuto de aportar recursos ali. Se observar com cuidado, África e América do Sul são os dois continentes mais pobres do globo, não sem razão. Foi justamente neles que o poder político mais demorou para se ajustar. Golpes de estado por aqui e guerras civis por lá até meados da década de 1970 afastaram os investimentos. Compare toda essa instabilidade institucional que temos com a solidez das democracias do hemisfério norte. Sem governo estável, nada de investimento do exterior.

A outra estabilidade necessária para o desenvolvimento de um país, a monetária, visa garantir que o dinheiro valha. Em um lugar onde a inflação corrói a moeda, os investidores preferirão emprestar a juros mais que abrir negócios. E se houver muita volatilidade no câmbio, aí já era. Para que um investidor vai botar dólares seus em um país onde a inflação derrete a moeda corrente e o câmbio, a estrangeira. Combater a inflação e garantir que o câmbio oscile de acordo com a oferta e demanda da moeda é fundamental para dar segurança aos investidores.

A terceira das estabilidades, a jurídica, visa garantir que os negócios jurídicos valham e o garantidor dessa validade, nos contratos e da propriedade, deve ser o Estado. Para além de garanti-los, o ideário jurídico de uma nação deve ser igualmente estável. Se alegamos ser um estado democrático de DIREITO, logo o entendimento jurídico não pode ficar mudando a toda hora. Claro que o Direito é dinâmico e as leis devem, de quando em quando, serem atualizadas. Justamente para isto existe o parlamento. Mas as mudanças nessa área não podem ser tais que coloquem incerteza nos investidores.

Por hora, carecemos dessas três estabilidades. No campo político-institucional, vemos essa queda de braço entre direita e esquerda que só beneficia a quem faz parte disso. Um alimenta o outro e se retroalimenta desse embate, mas nenhum bem ao país traz. É preciso que haja união de nossa gente, se quisermos chegar a algum lugar.

Na área monetária, vemos a inflação sendo combatida com o custo altíssimo do pagamento de juros por parte do governo. O COPOM manteve a taxa básica de juros da economia, a SELIC, em 13,75% nas três reuniões que fizeram esse ano, e nada acena para a queda nos juros. Se algum dinheiro do estrangeiro vem para o Brasil, certamente não é para abrir novos negócios, senão que para empréstimo especulativo para um governo que gasta mais que arrecada e, por isso mesmo, entra todo mês no “cheque especial” dos juros altos.

Por fim, nunca assisti maior instabilidade jurídica no Brasil do que a que atualmente observo. As leis não estão mais sendo atualizadas pelo parlamento, onde as ideias são discutidas, mas pela cabeça e caneta de um único magistrado, ministro do Supremo Tribunal Federal, que decide ao sabor do vento. As últimas grandes mudanças jurídicas no país, ocorreram sem que uma única vírgula da lei fosse alterada. Só mudou o entendimento jurídico, e isso bastou. Nada de discussão, nada de parlamento, nada de embate, nada de povo. Temos uma hipertrofia institucional do STF no Brasil, que caminha a passos largos para o totalitarismo judicial.

Ou acabamos com essa briga de guris entre a direita e a esquerda, fazemos o governo gastar menos que arrecada e colocamos o SFT no seu devido lugar ou deixamos de ser o destino dos investimentos internacionais, fadados ao não crescimento econômico e social. Estabilidades política, monetária e jurídica já!