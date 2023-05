Estado realiza primeira cirurgia de implante coclear pelo SUS em MT

O Governo do Estado, por meio do Hospital Estadual Santa Casa e do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac), realizou a primeira cirurgia para implante coclear via Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso. O novo procedimento passa a integrar a cartela de serviços ofertados gratuitamente no Estado e beneficiará pacientes regulados que aguardam pelo aparelho auditivo.

A cirurgia ocorreu na sexta-feira (19.05) e durou cerca de 4h, não houve intercorrência e o paciente está estável, em observação. O secretário de Estado de Saúde, Juliano Melo, enfatizou o esforço da atual gestão na ampliação dos serviços disponibilizados pelos Hospitais Regionais pelas unidades especializadas.

“É gratificante ver que um procedimento tão aguardado como esse está sendo oferecido pelo SUS em Mato Grosso. Essa é uma conquista de todos os trabalhadores da Saúde do Estado, que não medem esforços para melhoria do atendimento ofertado à população. Parabéns às equipes do Cridac e do Hospital Estadual Santa Casa”, disse o gestor.

Outras duas cirurgias para implante coclear devem ocorrer nas próximas semanas. Atualmente, há 20 pacientes em processo de avaliação no Cridac, com indicação para o procedimento.

Conforme explica a diretora do Cridac, Suely Souza Pinto, os pacientes que precisam do implante de coclear são regulados para a unidade especializada, avaliados por especialistas do local e depois encaminhados para realizar o procedimento no Hospital Estadual Santa Casa.

“A vida do paciente é enriquecida pós implante. A capacidade de ouvir aumenta a autoconfiança e melhora o relacionamento com a família, amigos e colegas de trabalho, além de permitir oportunidades sociais e de emprego mais amplas”, ressalta Suely.

A diretora do Hospital Estadual Santa Casa, Patrícia Neves, informa que a unidade de saúde dispõe de equipe preparada para a manutenção do novo procedimento.

“Alinhamos todo o trabalho junto ao Cridac e disponibilizamos profissionais qualificados e equipamentos para a cirurgia. O usuário do SUS não ficará descoberto. Seguimos empenhados no atendimento moderno e eficiente”, pontua Patrícia.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) investiu R$ 43,8 mil na aquisição dos equipamentos auditivos. Além de melhorar a qualidade de vida do paciente, o novo serviço também contribuirá para diminuição das demandas via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e judicialização.

O implante coclear é indicado para pacientes com perdas auditivas severas e profundas, que não tiveram resultado com aparelhos auditivos tradicionais.