Estudante denuncia ter sido vítima de estupro em festa dentro da UFMG

Uma estudante de 18 anos da Universidade Federal de Minas Gerais denuncia ter sido vítima de estupro, na madrugada deste sábado (13), dentro do campus da unidade de ensino, local em que ocorria uma festa.

Segundo a estudante, ela teria encontrado um homem no local, que ela já conhecia pelas redes sociais. Durante a festa, eles teriam se beijado, e tudo acontecia tranquilamente. Eles decidiram ir a um ponto mais reservado, em uma região de mata.

De acordo com o relato da jovem, o homem teria tocado nas suas partes íntimas sem o seu consentimento. Em seguida, o homem manteve relações sexuais com ela, também sem seu consentimento.

Após ter sido deixada pelo homem, a vítima foi a um hospital na região centro-sul da cidade e informou o ocorrido. A Polícia Militar foi à unidade hospitalar e encaminhou a jovem ao Hospital Odilon Behrens para realizar exames.

Foi constatada relação sexual, e a jovem foi medicada. O suspeito de ter cometido o estupro está sendo procurado pela Polícia Militar para prestar esclarecimentos. A estudante informou aos militares que ela só possui o primeiro nome dele e não sabe detalhes a respeito do homem.

Em nota, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) lamentou o episódio e disse se solidarizar com a jovem. A instituição afirmou que “a realização do referido evento no campus Pampulha não foi autorizada pela UFMG, uma vez que as festas estão proibidas em suas instalações, segundo determina a portaria 3.551, de 10 de maio de 2022”.

A instituição também informou que “abrirá processo administrativo para apurar os fatos e está colaborando com as investigações empreendidas pelas autoridades policiais”.