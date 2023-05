Estudantes são premiados por redações sobre adoção em concurso da Ampara

Estudantes de 12 escolas da rede pública e privada de Mato Grosso foram premiados na manhã desta quinta-feira (25) no 10º Concurso de Redação sobre Adoção, voltado para alunos do 6º ao 9º ano. O concurso é realizado pela Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), da qual a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, é madrinha.

Ao todo, 142 alunos de 16 escolas públicas e privadas inscreveram redações para participar do concurso, que teve o intuito de sensibilizar e desmistificar o tema adoção ao público infanto-juvenil. A temática deste ano foi: “Adoção: de repente uma família”. A comissão julgadora foi composta por cinco pessoas, sendo dois advogados, uma jornalista, uma psicóloga e um professor universitário de Letras.

A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Grasi Bugalho, ressaltou a alegria de poder participar do evento e também de poder representar a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, em um evento sobre adoção, que é um tema importante para ela, não só como causa, mas também como parte da vida, como filha e como mãe. “Quem tem a oportunidade de conhecer e conviver com a primeira-dama Virginia Mendes sabe o quanto isso mudou a vida dela. E eu venho aqui, em nome dela, parabenizar a todos vocês que se dedicaram, junto com os professores, para escreverem e colocarem todo esse amor no papel”, disse.

Grasi Bugalho também falou sobre a importância de levar o tema adoção para dentro das escolas. “Parabenizo, em nome da primeira-dama, primeiro o Tribunal de Justiça por esse apoio. Todos nós sabemos o quanto esse trabalho é importante. Quero parabenizar a Ampara por todo o trabalho que é desenvolvido, e também a Seduc, para juntos, nessa sinergia, levar esse tema da adoção pra dentro da escola, para desconstruir mitos que são construídos e mostrar o quanto não importa se o filho é biológico, se o filho é adotado. O que importa é o amor, porque quantas histórias infelizmente nós conhecemos de crianças e adolescentes que se tornam adultos e carregam com si enormes feridas porque, mesmo tendo pais biológicos, não tiveram amor. E a sociedade tem que discutir e naturalizar esse tema”, enfatizou.

“Adotar uma criança ou um adolescente é um ato de amor, mas uma coisa posso dizer com toda certeza, quem acaba sendo adotado são os pais. O momento que olhamos para aquela criança e o coração acelera, na hora é capaz de sentir o amor, é como se fosse um amor à primeira vista”, afirmou a primeira-dama de MT Virginia Mendes.

Virginia Mendes falou do prazer de ser madrinha da Ampara: “Ser madrinha da Associação Ampara é uma grande honra. Vale lembrar que existe um número expressivo de crianças e adolescentes que estão esperando para serem adotadas, e este é um ponto que precisa ser amplamente discutido”.

Para a presidente da Ampara, Daisy Guilem, foi uma surpresa o número de inscrições recebidas para o concurso, que estava sendo retomado após um período de suspensão devido a pandemia. Ela explicou também que este foi o primeiro ano em que estudantes de todo o Estado puderam se inscrever.

“Nós realizamos esse concurso sempre na semana da adoção e também pensando em fomentar esse tema dentro das famílias, das casas, das escolas porque ainda é um tabu. Ainda existe muito preconceito, ainda existe muita desinformação em torno do tema, e esse tipo de ação ajuda as crianças a desenvolverem esse senso crítico de que adoção é legítima, é algo bom, é algo do amor”, completou.

Daysi explicou que o filme “De repente uma família” foi indicado como base para os professores trabalharem as redações com seus alunos. “É um filme que trata de várias questões, tanto da família acolhedora, como da adoção, como o medo por parte do casal e das crianças. E, como trata de vários assuntos, eles puderam comentar bastante dentro da escola, tanto é que chegaram diversas abordagens nas redações, e nos surpreendeu muito, inclusive um que fala que não é só adoção. Achamos incrível que a criança tenha a sensibilidade de entender que é muito mais do que só um processo, vai muito além”, disse.

Foram premiados estudantes do 6º, 7º, 8º e 9º anos, em primeiro, segundo e terceiro lugar. Como premiação, os alunos ganhadores receberam R$ 500, R$ 250 e R$ 150, respectivamente. “Este ano, ao invés de darmos um prêmio, resolvemos dar a premiação em dinheiro para criança. Por isso, arrecadamos os valores com nossos parceiros para conseguirmos o valor total dos prêmios”, explicou Daisy.

O evento foi realizado de forma híbrida, ou seja, presencial no auditório Gervásio Leite, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), em Cuiabá, e também transmitido pelo Youtube para as escolas participantes do concurso de redação. Antes das premiações houve a apresentação do coral infantil “Canto e Encanto” da Escola Municipal Salvelina Ferreira, de Várzea Grande, regido pelo professor Uilson.

Participaram do evento a fundadora da Ampara e representante do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), Lindacir Rocha; a secretária Geral da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA), Elaine Zorgetti Pereira; e a representante da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e também do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca), Patrícia Carvalho.

Ganhadores