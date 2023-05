Falso investidor do mercado financeiro que atuava em MT é preso em SP

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes (DEEF) de Cuiabá, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Polícia Civil de São Paulo, prendeu na manhã desta terça-feira (16.05), um homem suspeito da prática do golpe do “falso trader” ou “falso investidor”.

As investigações da Delegacia de Estelionato de Cuiabá iniciaram após várias vítimas compareceram à especializada, noticiando que haviam transferidos valores significativos ao investigado, que se apresentava como especialista em investimentos (investidor) no mercado financeiro, prometendo rendimentos entre 7% e 8% ao mês.

Modo de ação

Mediante emprego de conversa enganosa, bem elaborada, o investigado conseguiu captar, de apenas quatro vítimas, aproximadamente R$ 500 mil somente em Cuiabá, com a promessa que investiria no mercado financeiro, na bolsa de valores.

As conversas com as vítimas se davam por meio de aplicativos de mensagens, ocasião em que o investigado mantinham as vítimas em erro quanto à existência dos investimentos e encaminhava programações e comprovantes de resgate falsos.

Quando as vítimas solicitavam prestações de contas ou restituição dos valores transferidos, o falso investidor não restituía os valores, sob as justificativas variadas, inclusive com subterfúgios de encaminhamento de PIX falsos. Os fatos vieram a tona após o investigado desaparecer e não dar mais satisfação às vítimas.

Prisão e buscas

Após o recebimento das denúncias, foram realizadas as oitivas das vítimas e coletas de documentos, sendo representado pela delegada Judá Maali Pinheiro Marcondes pelos mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e sequestro de bens do investigado, que foram acolhidas pelo Ministério Público e deferidas pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) de Cuiabá.

Com informações do paradeiro do suspeito na cidade de Americana (SP), o delegado Marcelo Martins Torhacs, entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo, que localizou e deu cumprimento ao mandado de prisão contra o falso trader, além das demais ordens judiciais expedidas pela Justiça mato-grossense.

Com a prisão do suspeito, o inquérito policial que apura os casos deve ser concluído nos próximos dias.

Identificação de outras vítimas

A equipe da Delegacia de Estelionato orienta as pessoas que tenham sido vítimas e eventualmente tenham transferido valores para falsos traders ou investidores, que procurem a unidade policial para relatar os fatos, uma vez que pode se tratar de crimes de estelionatos eletrônicos ou cibernéticos.

“O falso trader se apresenta como investidor às pessoas, captando seus recursos, sem comprovar que opera no mercado financeiro, sem apresentar nenhum comprovante de investimento e sem garantia nenhuma que os valores serão restituídos, causando expressivos prejuízos às vítimas”, explicou o delegado Marcelo Martins Torhacs.