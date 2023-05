Família procura por homem desaparecido em Rondonópolis

Familiares de Francisco Odival Pereira, 59 anos, procuram pelo homem que está desaparecido desde segunda-feira (29), em Rondonópolis (MT).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), por volta do horário do almoço, Francisco saiu caminhando do Residencial Dona Neuma sentido a região da Gleba Rio Vermelho.

Uma testemunha chegou a ver o homem atravessando a rodovia dizendo que ia para a ‘Cascalheira’.

Familiares disseram aos policiais que Francisco tem depressão e iria iniciar um tratamento psiquiátrico.

Nesta quarta-feira (31), amigos e familiares devem iniciar as buscas com o apoio do Corpo de Bombeiros.

O caso consta em registro no BO da Polícia Civil.