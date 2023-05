Familiares estão à procura de dois jovens que desapareceram em Rondonópolis

Dois amigos adolescentes de 16 e 17 anos estão desaparecidos desde a última segunda-feira (08). A última vez que os jovens foram vistos foi no bairro Ezequiel Ramin, em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) de número 2023.127836, as mães dos desaparecidos relataram as mesmas informações, que eles iriam se encontrar para saírem juntos.

Um dos adolescentes identificado como Eduardo Salinas Silva, 16 anos, saiu de casa sem levar o celular, já outro jovem Kelvin Vinicius Paulo Lopes da Silva, 17 anos, levou consigo o aparelho de telefone, mas se encontra desligado.

Familiares dos dois garotos estão aflitos por não terem informações e as mães temem de algo pior ter acontecido, devido os desaparecidos serem usuários de entorpecente.