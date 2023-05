Fernando Corrêa será interditada totalmente a partir de terça-feira (24)

A partir da próxima terça-feira (24) a rua Fernando Corrêa da Costa vai ser interditada no trecho próximo ao trevo da saída para Cuiabá. Os dois sentidos da avenida estarão fechados temporariamente para a realização das obras de duplicação da via.

O trecho interditado fica entre a rotatória de saída para a BR-163/364 (sentido Cuiabá) e a rua Primeiro de Abril.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) informa que o desvio para quem sai da cidade sentido a Cuiabá, se dará pela avenida Alameda das Violetas, no Jardim Adriana, virando a esquerda na Rua Paraná e por fim passando por trás do hospital Mário Perrone (Unimed) até acessar a rodovia.

Linha Azul sentido Cba-Roo / Linha Vermelha sentido Roo-Cba

Para os condutores que estiverem sentido Cuiabá – Rondonópolis, haverá uma acesso não pavimentado de 220 metros, após a rotatória na entrada da cidade, saindo da Rua Fernando Corrêa até a avenida Ítrio Corrêa da Costa, virando a esquerda na avenida Dez de Outubro, no bairro Moradas de Parati e assim retornando na avenida Fernando Corrêa.

A orientação, segundo o secretário Lindomar Alves, é que os condutores tenham muita cautela no trecho dos desvios, sigam as orientações da sinalização no local e reduzam a velocidade com o objetivo de evitar o risco de acidentes.

A interdição será feita durante todo o período da obra que vai levar mais segurança para o grande fluxo de veículos na região com a implantação de uma rotatória na via que dá acesso ao Jardim Adriana ao lado do prédio a ser destinado a Unemat.