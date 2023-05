Festa das Nações chega a 12ª edição com a tradicional viagem gastronômica pelo mundo e Brasil

Um evento que alia solidariedade e a cultura culinária de vários países e estados brasileiros, assim podemos definir a Festa das Nações em Rondonópolis, que ocorre nos dias 02 e 03 de junho, e chega a sua 12ª edição. A festa de caráter totalmente beneficente terá sua renda arrecadada revertida para Comunidade Terapêutica Divina Providência, com foco na recuperação de dependentes químicos e alcoólicos.

Em 2023, a Festa das Nações contará com receitas clássicas representando 12 países, como a japonesa, americana, argentina, árabe, espanhola, italiana, portuguesa, mexicana, e tendo como novidade a culinária alemã, além das comidas regionais do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso. O sistema de servir do evento é o open food, onde a pessoa opta de forma livre escolhe quais stands visitar e experimentar a culinária servida.

A festa também comercializa bebidas, como vinho, chope, cerveja e refrigerantes.

A diretora de marketing da Festa das Nações, Maria Augusta Balan, explica que o evento tomou uma grande proporção que tem um fim que é muito nobre, que é a manutenção da Comunidade Terapêutica Divina Providência, com as famílias participando e as empresas que dão um apoio muito importante. “É uma alegria grande ver uma sociedade se movimentando para este objetivo, porque por mais que seja uma festa gostosa, que participamos e aproveitamos cada minuto. Tem esse fim que está por trás de tudo isso, pois a Comunidade Terapêutica tem capacidade de atender 32 internos e o tratamento é gratuito, e isso só é possível com estes recursos da Festa das Nações e o apoio das empresas”, disse.

Dentro do grupo de empresas que apoiam a causa da Comunidade Terapêutica Divina Providência e são parceiros na Festa das Nações, a Refrigerantes Marajá se empenha em retribuir a comunidade em um evento que junta comida e solidariedade, como destaca a diretora executiva da Refrigerantes Marajá S/A, Ulana Maria Bruehmueller. “Para a Marajá participar da Festa das Nações, vai além da beleza da festa, dos atrativos gastronômicos, música e cultura, que são fantásticos, no entanto o que mais nos motiva é estar colaborando para a manutenção de projetos sociais como o da Comunidade Terapêutica Divina Providência. O investimento em projetos de Responsabilidade Social é um compromisso assumido pela empresa há muitos anos, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e com melhores oportunidades para todos.”, exaltou.

Os ingressos para um dia do evento custam R$ 150 (adulto), R$ 60 (de 09 a 14 anos) e até 08 anos não pagam, e podem ser adquiridos nos seguintes pontos de vendas: Farmácias Economize (todas unidades), Celeiro Carnes Especiais, na unidade da Avenida Júlio Campos-Sagrada Família e na sede da Divina Providência, localizada na Avenida Presidente Kennedy, na Vila Goulart.

A Festa das Nações ocorrerá na Associação dos Funcionários da Fundação Mato Grosso, que fica na avenida Poguba, próximo ao Horto Florestal, a partir das 19 horas.