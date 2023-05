Fica a dica!

Um experimento social, que acabou virando propaganda de TV, me chamou muito a atenção outro dia. Nele, casais eram perguntados: “Se você pudesse levar uma pessoa especial para jantar, qualquer uma, viva ou morta, quem seria?” As respostas foram as mais variadas.

“Paul Hogan”, respondeu um. “Kim Kasdashian”, afirmou outro. Uma mulher respondeu: “Justin Biber”, e o marido não gostou. Bob Huges, Jimmy Hendrix, Nelson Mandela também foram lembrados. Todos os mencionados eram personalidades mundiais da música, do esporte, da política. De repente, a cena muda. Agora, os casais, um a um, são colocados diante de um monitor de televisão, e seus filhos é que respondem a mesma pergunta: “quem você levaria para jantar?”.

Todas as crianças, sem exceção, responderam: “Minha família” ou “papai e mamãe”. Foi um choque para os pais. Quando eles podiam escolher uma pessoa especial para levarem para um jantar, não mencionaram seus filhos, mas estes, de ninguém mais se lembravam senão de seus queridos pais e familiares. Uma mãe que assistia a seu filho disse: “É claro! Com quem mais poderíamos ter um jantar especial?” A pergunta era apenas retórica. Sua expressão era de alguém descobrindo uma verdade que estava na cara! No final do vídeo, vem o convite: “Que tal passarmos mais tempo com aqueles que querem estar conosco e que são importantes?”

Como somos importantes para nossos filhos, como nossa presença é sentida, notada, percebida por eles. A ausência também. Para meu desespero, os filhos de hoje em dia estão a notar muito mais a ausência dos pais. A vida é uma correria doida, um cavalo de eletricidade que rouba nosso tempo. O trabalho, as finanças, a academia, a televisão, a igreja, tomam-nos de nossos filhos. Substituímos a nós mesmo com objetos. Trocamos nossa companhia com eles por um videogame, um celular, um tablet; e a criança, conectada emocionalmente a essas coisas, vai cada vez mais encaminhada ao materialismo em detrimento dos relacionamentos pessoais. Não dá para trocar pai e mãe. Eles não são coisas.

Você já brincou na chuva com seus filhos? Já jogou bola com eles? Já brincou de casinha, de esconde-esconde, de bet’s (a maioria nem vai saber do que se trata), de pega-pega com eles? Deixe-me dizer isso categórica e solenemente: ELES PRECISAM DISSO! Precisam de vocês. Eu também errei muito como pai, hoje posso ver. Mas, se você ainda tem filhos infantes, não erre como eu, mas acerte em estar presente na vida de seu filho, não apenas para corrigi-lo, senão que para desfrutarem um da companhia do outro!

Já disse isso por aqui, direi novamente: pai e mãe têm cheiro! Deixe seu filho sentir o bom perfume da paternidade e da maternidade em vocês. Que tal levá-los para jantar, hein? Eles adorariam o convite! Fica a dica!