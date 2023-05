Filha encontra mãe morta e bebê sentado em poça de sangue

Uma mulher foi encontrada morta pela filha de 10 anos em um conjunto habitacional da Marinha, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A atual companheira da vítima estava no trabalho, por isso os policiais descartam a participação da mulher no crime.

O caso aconteceu nesta terça-feira (9), por volta das 18h, na estrada do Curral Novo, em Marapicu. A vítima de 32 anos morava com a companheira, quatro filhos, entre eles um bebê, e quatro cachorros.

Segundo informações do 20º BPM (Mesquita), uma das filhas da vítima entrou no imóvel e encontrou o bebê sentado sobre uma poça de sangue, vendo televisão. Em seguida, avistou a mãe morta e sem roupa, no quarto de casa.

De acordo com moradores e vizinhos, a criança correu pelo condomínio gritando por socorro. Segundo eles, era normal haver discussões na casa, e os latidos dos animais da residência teriam dificultado a percepção do assassinato.

Em contato com familiares, a polícia disse que os parentes da vítima não souberam informar o motivo nem apontaram um possível suspeito. O caso é investigado pela DHBF (Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense), que apura se o ex-companheiro da vítima seria o autor do crime.