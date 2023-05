Filho é preso por ameaçar a mãe com uma faca no Jardim Itapuã

Um homem foi preso após ameaçar a mãe com uma faca, na noite desta quinta-feira (18), no bairro Jardim Itapuã, em Rondonópolis (MT). Ele deve responder pelos crimes de ameaça e uso ilícito de drogas.

A Polícia recebeu a informação de que um indivíduo estava ameaçando a mãe de posse de uma arma branca (faca) e que o suspeito seria usuário de drogas.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito no quintal da residência com a faca em uma das mãos. Diante da situação foi dada ordem para que ele largasse a faca e colocasse as mãos na cabeça.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), em um primeiro momento houve resistência por parte do suspeito, mas logo em seguida ele acatou as ordens, onde foi feita a busca pessoal e a imobilização do indivíduo, sendo necessário fazer o uso de algemas.

Durante a busca pessoal também foi localizado na cintura do suspeito uma pequena porção de substância análoga a cocaína.

A vítima relata que o filho faz uso de entorpecentes há alguns anos e que estava muito agressivo dentro da residência, onde pegou a faca e ameaçou todos de morte.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.