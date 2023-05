Fisioterapeuta acusado de estuprar paciente em UTI é preso pela PRF

Um fisioterapeuta é acusado de abusar de uma paciente em janeiro deste ano na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital da zona sul de São Paulo, foi preso na manhã de sábado (20) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em João Monlevade, Minas Gerais.

A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina no km 354 da BR 381. Os agentes abordaram uma caminhonete FIAT/TORO FREEDOM AT, com placas de Camaçari (BA).

Durante a consulta aos sistemas policiais, foi verificada a existência de um Mandado de Prisão em Aberto expedido pelo Tribunal de Justiça/SP, pelo art 213 da Lei 2848, em desfavor de um dos ocupantes do veículo.

O acusado foi detido e encaminhado para Depol de João Monlevade (MG) para as providências cabíveis.