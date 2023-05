Flanelinha é condenado a 12 anos de prisão por extorquir dinheiro de motoristas

Um flanelinha que exigia pagamento para que motoristas estacionassem em local público foi condenado a 12 anos de prisão. A decisão que condenou o homem por extorsão foi divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

Na denúncia, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) alega que o homem agia como se fosse proprietário do estacionamento público localizado próximo a um hospital particular na 914 Sul, na área central de Brasília.

Os motoristas só tinham acesso às vagas se fizessem o pagamento direto em dinheiro ou se aceitassem um serviço de lavagem do veículo; essas eram as condições para que os condutores estacionassem.

Em setembro de 2021, uma vítima do flanelinha estacionou no local onde as vagas eram delimitadas e se recusou a fazer o pagamento. Quando voltou ao estacionamento, constatou que uma das portas do carro estava amassada.

De acordo com a denúncia, ocorreram outros episódios que envolveram a mulher e o flanelinha; com medo de ameaças, ela “se viu obrigada a deixar de frequentar o estacionamento, embora dele precisasse, uma vez que exercia ocupação profissional nas proximidades do local”. Além disso, a mulher passou a andar de ônibus e a mudar o trajeto para chegar ao trabalho.

Na decisão da 1ª Turma Criminal, os desembargadores ainda consideraram que “existem provas robustas acerca da materialidade e autoria do crime” e que “o delito fora cometido pelo menos três vezes”. O homem vai cumprir a pena em regime fechado.