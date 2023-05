Foragida da Justiça que utilizava identidade falsificada é presa pela Delegacia da Mulher

A Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM), prendeu uma foragida com mandado de prisão em aberto pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (31), no bairro Jardim Itapuã, em Rondonópolis-MT.

A equipe da DEDM estava em monitoramento da suspeita que dirigia um veículo Ford Fiesta de cor preta, os investigadores tentaram fazer abordagem, mas a mulher acelerou o carro e empreendeu fuga, os policiais fizeram o acompanhamento por um determinado período e por precaução, pararam a perseguição devido ser horário de alunos saírem da escola e a foragida estar realizando várias manobras perigosas nas vias.

Então os investigadores usaram uma segunda estratégia, de monitorar o namorado da suspeita, que um pouco mais tarde foi localizado em uma picape Fiat Toro com duas mulheres dentro do carro na região do Jardim das Flores.

Foi feito o acompanhamento e ele deixou a suspeita em um posto de combustível e ela ao avistar a equipe pulou vários muros de residências particulares até se esconder em uma oficina, onde foi encontrada e presa.

Ao checar os documentos, foi averiguado que a suspeita usava duas identidades falsificadas uma no nome de Laura Conter e outra como Laura Cristina Souza Santos.

Na ação foi apreendido o carro que a suspeita dirigia que foi encontrado em uma região de mata, a picape que estava em poder do namorado, celulares, dinheiro em espécie, além de um cheque no valor de R$ 50 mil.

Diante dos fatos, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia.