Fraudadores de energia sonegam R$ 100 milhões em impostos em Mato Grosso

Em 2022, Mato Grosso perdeu mais de R$ 100 milhões em impostos. A estimativa é feita pela Energisa que está intensificando as ações de combate ao furto de energia. Os impostos são arrecados diretamente quando há a emissão da fatura. Para se ter uma ideia, de acordo com os números do próprio governo, o volume que deixou de ser pago em tributos no ano passado daria para construir, pelo menos, 20 escolas novas.

De acordo com a Energisa, mais de 40 mil casos foram identificados em 12 meses. Neste mês, uma operação conjunta com a Polícia Civil flagrou uma fraude no sistema de medição de um frigorífico em Colíder, no norte do estado. O responsável pela empresa foi preso. A companhia estima que, só nesse caso, R$ 1,8 milhões de impostos deixaram de ser pagos.

O coordenador de combate a perdas da Energisa Mato Grosso Danilo Rezende reforça que essas ligações clandestinas são crime. “São R$ 100 milhões que poderiam estar sendo investidos em educação, cultura e infraestrutura no nosso estado. Além disso, o dinheiro pago à empresa pelo serviço de distribuição de energia é usado em novos investimentos, levando luz com qualidade a todas as regiões”, comentou Danilo.

O coordenador ainda cita que, quem rouba energia, está lesando toda a sociedade. “Por isso, a gente reforçou ações contra o furto, em parceria com a Polícia Civil e vamos trabalhar de forma incansável para achar esses criminosos. Então, pedimos o apoio da população”, explica Danilo.