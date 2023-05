Gestão de Talentos é um desafio para 99% das organizações, aponta estudo

Os resultados da pesquisa Global Talent Trends 2023 da Mercer indicam que a gestão de talentos é um desafio para 99% das organizações, pois existe uma agenda de negócios cada vez mais conectada a de pessoas. Além disso, 50% dos C-Levels estimam que enfrentarão dificuldades em atender demandas de atração e retenção com o seu atual modelo de gestão.



O estudo reforça as cinco tendências da gestão de talentos, identificadas em 2022, que já estão ressignificando o futuro do trabalho.

Colocar foco no que é relevante: 1 em cada 3 executivos acreditam que investir em boas práticas de gestão de trabalho vai entregar um maior ROI e, mesmo diante de uma recessão econômica, 60% dos CEOs e CFOs pretendem manter ou aumentar investimentos; Trabalhar em parceria: mais de 6 em 10 funcionários só irão se juntar ou ficar em uma empresa se puderem trabalhar no modo remoto/híbrido. Por outro lado, 64% dos executivos afirmaram que trabalhadores temporários poderão substituir funcionários de tempo integral; Construir o bem-estar integral: Para 87% dos gestores de risco e profissionais de RH, as ameaças à saúde das pessoas também são um sério problema aos negócios da empresa. Do lado dos funcionários, 81% se sentem em risco de burnout; Preparar para a empregabilidade: Para 92% das empresas, a proteção da empregabilidade futura da sua força de trabalho é uma prioridade, e 98% das organizações já enfrentam uma deficiência significativa de habilidades; Aproveitar a energia coletiva: Mais de dois terços dos colaboradores — 77% – confiam em sua empresa para repensar experiências inspiradoras. Na liderança, 83% reconhecem que pediram demais de seus RHs nos últimos 18 meses, ainda assim continuarão a fazê-lo.

“À medida em que avançam como organizações mais empáticas e flexíveis, essas empresas evidenciam os impulsionadores do sucesso que predominam em suas jornadas de reinvenção, rumo a uma nova visão sobre o trabalho e o papel das pessoas. Nesse contexto, é necessário que os RHs reafirmem seu protagonismo na missão de direcionar o desempenho coletivo em prol de um futuro do trabalho mais sustentável para empresas e suas equipes”, afirma Antonio Salvador, Líder de Carreira da Mercer Brasil



Na edição de 2023, o Global Talent Trends também atualizou as dez principais prioridades listadas pelos RHs da América Latina. A categoria “melhoria da experiência dos funcionários para os principais grupos de talentos” ficou no topo do ranking da região, em linha com a primeira posição do top 10 global. Em seguida, estão aspectos como automação, bem-estar total; habilidades; práticas de recompensas; entre outros



A atualização do estudo contou com a participação de cerca de 2.474 líderes de RH ao redor do mundo, que pontuaram o que avançou em relação às prioridades identificadas e quais os planos para dar continuidade na evolução e desenvolvimento do mercado.