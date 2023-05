Governo de Mato Grosso investe mais de R$ 528 milhões em obras e ações em Rondonópolis

O Governo de Mato Grosso, ao longo de pouco mais de quatro anos, investiu R$ 528 milhões no município de Rondonópolis. Os principais investimentos são na área de infraestrutura, como o asfaltamento de rodovias, ruas e avenidas, e na educação, com a construção de escolas estaduais em parceria com a Prefeitura Municipal, além da entrega de chromebooks e smart TVs.

Para a infraestrutura, são mais de R$ 370,6 milhões investidos. Deste total, R$ 133,8 milhões foram destinados para a construção de 95 km de asfalto novo nas MT-471, MT-383 e MT-459. As obras destas três rodovias estão em andamento.

Também foram destinados mais R$ 110 milhões para o asfaltamento de ruas e avenidas do município, por meio de convênio com a prefeitura.

Outro grande investimento é na Avenida W-11, com o asfaltamento e construção de uma ponte de concreto, no valor de R$ 30 milhões. Também foram destinados outros R$ 30 milhões para a restauração de 61 km das MT-270 e MT-483.

Educação

A educação também se destaca com R$ 101 milhões em investimentos. Para a entrega de oito mil equipamentos mobiliários, 2,4 mil chromebooks e 995 aparelhos de ar condicionado para as unidades estaduais, foram investidos mais de R$ 44 milhões.

O Governo do Estado também trabalha na construção das Escolas Estaduais Carlos Pereira Barbosa e Nova Jardim Residencial Mathias Neves, em parceria com a Prefeitura, no valor de R$ 21,7 milhões. Há ainda R$ 15,7 milhões para a reforma geral das Escolas Estaduais Domingos Aparecido dos Santos, José Rodrigues dos Santos e Adolfo Augusto de Moraes.

Durante os últimos quatro anos, o Governo também reformou as Escolas Estaduais Marechal Dutra e Emanuel Pinheiro, e retomou a construção da Escola Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva. Para essas três unidades, foram destinados R$ 7,4 milhões em recursos.

Social

Para o social, são mais de R$ 18,3 milhões investidos no município. O principal destaque fica para a transferência de renda para quatro mil famílias em 2021 e 2,7 mil famílias em 2022, por meio do Programa SER Família Emergencial, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes. No total, foram mais de R$ 9 milhões para estas ações.

O Governo do Estado também investe na construção de 50 casas populares para famílias em situação de vulnerabilidade no valor de R$ 3,5 milhões. A construção é viabilizada por meio de um convênio com a Prefeitura Municipal.

Outros investimentos

Hospital Regional Irmã Elza Giovanella em Rondonópolis

Créditos: Mayke Toscano/Secom-MT

Na saúde, o Governo investiu R$ 14,5 milhões em Rondonópolis. Este montante foi destinado para a reforma do Hospital Regional, compra de seis ambulâncias para atender o município e cofinanciamento para a compra de equipamentos para a estruturação do Hospital Santa Casa – em parceria com a Prefeitura.

Já para a Segurança Pública, são R$ 14,5 milhões. O principal destaque fica para o novo raio da Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), por R$ 13,3 milhões. A nova construção amplia de 1.233 para 1.665 o número de vagas no local e resolve em definitivo o déficit carcerário no município.

