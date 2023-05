Governo de MT apresenta programa Educa MT e reforça parceria com municípios

O Governo de Mato Grosso apresentou nesta terça-feira (16), no auditório Gervásio Leite, do Tribunal de Justiça (TJMT) o Programa Educa MT aos municípios do Estado. A iniciativa é formada por 12 políticas públicas que vão reforçar as ações educacionais e ajudar a promover o regime de colaboração entre Estado e municípios.

O vice-governador Otaviano Pivetta, que representou o Estado na ocasião, ressaltou a intenção da gestão em buscar as melhores ferramentas e ações em prol de uma educação que alcance os melhores índices do país. “Estamos determinados em levar a nossa educação a figurar entre as cinco melhores do Brasil. Evoluir essa relação com os municípios é importante para consolidarmos juntos a escola emancipadora que iniciamos em 2019”, explicou.

“Inauguramos um novo momento do regime de colaboração através dos vários projetos como o Alfabetiza MT, Mais Inglês e o Mais MT Muxirum. Mato Grosso larga na frente mais uma vez para dar o suporte adequado para os nossos municípios”, afirmou o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Ele enfatizou a abrangência do programa e a importância de continuar investindo maciçamente em educação pública inclusiva e de qualidade.

O secretário também reafirmou o compromisso do governador Mauro Mendes em continuar investindo para garantir um ambiente mais moderno, tecnológico e com estrutura pedagógica ainda mais avançada nas escolas. “Queremos uma educação cada vez mais moderna e que continue preparando os jovens para o mundo contemporâneo”, completou.

A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva, que esteve presente na solenidade, destacou a credibilidade do Programa Educa MT e acenou com a intenção de fortalecer as parcerias com o TJMT e com a Rede Estadual de Ensino. Segundo a magistrada, o Poder Judiciário também tem a intenção de entrar no campo das parcerias atuando junto dos municípios, reforçando o conjunto de ações e intensificando os resultados. “Juntos, teremos resultados ainda mais significativos”.

Também participaram da cerimônia de apresentação, o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Thiago Silva, outras autoridades ligadas ao segmento, além de secretários municipais de Educação. Durante o evento, os representantes puderam conhecer os detalhes e regras do Educa MT, e tiveram a oportunidade de sanar suas dúvidas.

Educa MT

O programa, que possui políticas públicas em diferentes status educacionais, foi apresentado junto com os projetos mais recentes inseridos nas políticas, ou que ainda não haviam sido apresentados oficialmente aos municípios, como o Pacto pela Digitalização, Google for Education, a Recomposição da Aprendizagem, Educação Tecnológica, Material de Apoio Socioemocional e a Educação Socioambiental.