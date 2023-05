Governo de MT investe R$ 2,9 milhões em viaturas e uniformes para Polícia Civil

O Governo de Mato Grosso entregou nesta quinta-feira (25) três mil kits de uniformes para a Polícia Civil e 12 novas viaturas que serão empregadas no atendimento a vítimas de violência doméstica. A solenidade, realizada no Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, fez parte das comemoração aos 181 anos de criação da instituição, celebrados nesta semana. O investimento do Estado é de R$ 2,9 milhões.

“É uma honra estar aqui junto com vocês, que desempenham um importante papel no elo da segurança pública. Esses uniformes que estamos entregando agora, pela primeira vez na história de Mato Grosso, são sinais de respeito e valorização a vocês, servidores, que muito contribuem para a segurança e a Justiça do nosso Estado”, frisou o governador Mauro Mendes.

Cada kit entregue pelo Governo é composto por calça tática, jaqueta modelo ‘corta vento’ e camisetas. Apenas na compra de 14 mil peças dos uniformes foi investido R$ 1,157 milhão. Os uniformes serão destinados aos delegados, escrivães e investigadores.

A delegada-geral da PJC, Daniela Maidel, destacou que os investimentos traduzem um esforço contínuo da instituição em aperfeiçoar a prestação de serviços e valorizar o servidor policial, especialmente diante da construção de uma Polícia Civil mais forte e eficiente ao longo de 181 anos.

“Essa entrega de uniformes é um momento marcante para a instituição, pois a valorização profissional é um pilar fundamental para que possamos desempenhar nossas funções com excelência, e a valorização não se limita aos uniformes, mas engloba todo o investimento que tem sido feito na promoção de melhores condições de trabalho, recursos tecnológicos e, acima de tudo, respeito e reconhecimento pela importância de nossa atuação”, enfatizou a delegada-geral.

Três policiais civis receberam os kits de uniformes de forma simbólica, representando os quase três mil profissionais que integram a instituição. Ilhane Terezinha Hauschildt, da Central de Flagrantes de Cuiabá, recebeu o uniforme representando os 642 escrivães da instituição. O investigador Byron Pareja Batista, da Gerência de Polinter e Capturas, e a delegada regional de Alta Floresta, Ana Paula Reveles, representou suas respectivas categorias.

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado Elizeu Nascimento parabenizou o trabalho da Polícia Civil, em especial na região do Araguaia, onde as forças policiais têm atuado na repressão aos crimes de invasão de terras.

Combate à violência doméstica

As 12 picapes modelo Renault Oroch serão empregadas em núcleos e delegacias especializados do interior do Estado, para ações de retirada de pertences de vítimas de violência doméstica. A entrega de veículos descaracterizados é uma forma de prestar o serviço de auxílio às vítimas de violência sem que elas se sintam constrangidas ao retirarem seus pertences da residência que antes dividiam com os agressores.

“Este é um investimento importantíssimo para auxiliar em todo o trabalho global que o Estado de Mato Grosso vem fazendo para fortalecer a rede de proteção a vítimas de violência doméstica. Com essas viaturas entregues hoje, o Estado investe no trabalho dos 24 núcleos do interior, que atuam no atendimento a vítimas de violência, equipando, de início, 12 deles, e já temos a previsão de aquisição de mais 12 viaturas”, pontuou o secretário de Segurança Pública, César Roveri.

A compra das viaturas foi realizada com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Dr. João Matos e do Estado, no valor total de R$ 1,7 milhão.

Na regional de Alta Floresta, a viatura será destinada às ações de atendimento a vítimas de violência doméstica na Delegacia de Colíder.

“Além dessa viatura para reforçar os trabalhos já realizados em Colíder, a entrega dos uniformes representa para todos nós um reconhecimento especial aos policiais civis. Me sinto honrada em poder representar nossa categoria e é uma forma de valorizar todos que compõem a nossa Polícia Civil, mesmo o policial que está no mais longínquo interior, como a nossa regional, que enfrenta diversidades diferentes de grandes centros e está sendo lembrado”, agradeceu a delegada Ana Paula Reveles.

O evento contou com a participação dos deputados estaduais Elizeu Nascimento, Paulo Araújo e Valmir Moretto, dos secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), Laice Souza (Comunicação), Jordan Espíndola (Gabiente de Governo), Basílio Bezerra (Planejamento e Gestão), Jefferson Neves (Cultura, Esporte e Lazer), Grasi Bugalho (Assistência Social e Cidadania), e os comandantes da Polícia Militar, Alexandre Mendes, e do Corpo de Bombeiros, Alessandro Borges.

Também prestigiraram o evento os diretores da Polícia Civil, Rodrigo Bastos (delegado-geral adjunto), Vitor Hugo Bruzulato (Atividades Especiais), Juliano Carvalho (Inteligência), Wagner Bassi (Metropolitano), Mário Dermeval (Execução Estratégica), Fausto Freitas (Acadepol) e Jesset Munhoz (Corregedor-geral), e policiais civis de unidades da região Metropolitana e do interior do estado.