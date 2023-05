Governo lança cartão digital com descontos em serviços como cinemas, shows e academias

O governo federal, por meio do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), lançou nesta segunda-feira (22) a carteira virtual Meu INSS+. O documento serve como comprovação de beneficiário e vai oferecer diversas vantagens a aposentados e pensionistas — entre elas, descontos em cinemas, shows, academias e lojas, cupom de desconto em viagens e telemedicina.

A carteira vai oferecer vantagens por meio de parcerias com bancos públicos brasileiros. No Banco do Brasil, até quem não é correntista da instituição vai poder usufruir os benefícios. Já na Caixa Econômica Federal, o aplicativo vai estar disponível apenas aos usuários que recebem vencimentos pela instituição.

A emissão da carteira será válida apenas para quem possui o benefício do INSS ativo e terá um QR code dinâmico, válido por 30 dias. O cartão foi desenvolvido pela Dataprev e faz parte da substituição ao papel. Segundo os dados do governo, atualmente mais de 400 mil pessoas acessam o aplicativo ou o site para emitir a declaração, que é um documento que comprova que o cidadão recebe o benefício.

“Esse cartão é levar aquilo que é obrigação do Estado: dar direito e cidadania a quem ajudou a construir a grande nação que o Brasil é hoje”, disse o ministro da Previdência, Carlos Lupi, acrescentando que o projeto é o seu “coração”. “Vamos avançar mais no sentido de dar cidadania. Vão ter alguns produtos na área de farmácia, por exemplo, com desconto de até 70%”, afirmou.