‘Guardião’ de cativeiro é morto em confronto com a polícia; vítima estava amarrada e amordaçada

Um bandido foi morto na tarde desta terça-feira (09) no bairro Novo Mundo, em Várzea Grande – MT. Ele estava como ‘guardião’ do local usado como cativeiro para uma vítima de sequestro mediante cárcere.

Os policiais receberam a informação de que uma pessoa havia sido sequestrada e estava sendo mantida em cárcere no bairro. As equipes iniciaram as diligências, quando, ao passar em frente ao local, notaram um indivíduo parado na porta dos fundos, aparentando bastante nervosismo.

Quando a guarnição se aproximou para fazer a abordagem, o suspeito sacou uma arma de fogo e apontou em direção aos policiais, que atiraram.

Ele caiu, chegou a ser levado ao Pronto Socorro pela viatura, mas morreu logo depois de dar entrada. Ele portava um revólver calibre 32.

Ao fazerem a revista pela casa, os policiais encontraram a vítima com as mãos e pés amarrados, vendada e amordaçada. No terreno havia uma cova já aberta, que segundo ela, teria sido cavada pelo suspeito para enterrá-la depois de morta.

FICHA CRIMINAL

O suspeito morto já tinha passagens.

BO como suspeito:

2016: Roubo/ Sequestro e Cárcere privado;

2016: Roubo.

2016: Desobediência;

2012: Jogo de Azar.

Passagens criminais:

2009 : Tentativa de homicídio;

2016: Roubo;

2016: Roubo.

Consta um mandado de prisão em aberto.