Guia de turismo de MT fica no topo do ranking brasileiro de observação de aves em evento mundial

O guia de turismo de Mato Grosso Braulio Carlos ficou em 1º lugar no Brasil no rally voltado para a observação de aves do mundo: o Global Big Day, criado pelo Laboratório de Ornitologia da Universidade Cornell, nos Estados Unidos. No mundo todo, as pessoas saíram para observar as aves no dia 13 de maio e o resultado foi consolidado na madrugada desta terça-feira (16.05).

Com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, por meio da Adjunta de Turismo, ele conseguiu catalogar 248 espécies observadas entre as 3h e as 22h do dia 13 de maio. Para conseguir a maior quantidade de aves, ele percorreu a Chapada dos Guimarães e o Pantanal.

O Global Big Day reuniu neste ano 57,9 mil observadores de aves de todos os continentes que enviaram 144,8 mil listas de verificação para a plataforma eBird, estabelecendo novos recordes mundiais para um único dia de observação de pássaros.

“Esse evento é visto por vários países como uma janela de promoção turística do destino já que estamos falando de um mercado que movimenta bilhões de dólares. Mato Grosso já é um dos destinos dos observadores de aves e participar do Global Day é uma estratégia para captar mais turistas”.

Só para se ter dimensão deste nicho de turismo, estima-se que mais de 800 bilhões de dólares sejam gastos por ano em recreação ao ar livre nos Estados Unidos, com a observação de aves tendo um benefício econômico direto de 41 bilhões de dólares.

“Cerca de 17,3 bilhões de dólares são gastos anualmente em despesas relacionadas a viagens relacionadas à observação da vida selvagem nos EUA, com mais de 20 milhões de americanos fazendo viagens específicas para observação de aves”, contou o guia de turismo que há 30 anos trabalha com observação de aves em Mato Grosso.

Ele explica que ao avistar a ave, ela é assinalada numa lista mundial e há espécies mais difíceis de serem encontradas como o Meia-lua-do-cerrado. Encontrado neste bioma, este é um pássaro que atrai observadores do mundo todo.

O secretário adjunto de Turismo, Felipe Wellaton, destaca que o avistamento de aves é um nicho importante para o fomento do turismo em Mato Grosso por ser um estado com biodiversidade com a Amazônia, Cerrado e Pantanal, além das praias do Araguaia.

“Pela riqueza da fauna, o Brasil é o terceiro país no mundo líder em espécies de aves para avistamento. É um setor importante, nesses eventos, países como Peru se destacam participando com várias equipes, pois sabem que há um retorno com mais turistas interessados em conhecer ou retornar ao país para avistar uma espécie de ave”.