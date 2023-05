Homem agride esposa por causa de louça suja na pia: “É assim que tu merece”

O Balanço Geral desta sexta (5) mostrou o caso do marido, de 40 anos, que foi flagrado agredindo a esposa, de 23, após se irritar com a louça suja que estava na pia. A agressão teria acontecido na frente do filho do casal, que tem apenas cinco anos de idade e sofre de problemas no coração.

No vídeo registrado pela vítima, o agressor dá um tapa na cara da mulher e fala: “É assim que tu merece”.

O suspeito ainda disse que a companheira parecia estar na casa da mãe e que ela não merece morar junto com ele. O homem a ameaça com uma faca e a segura pelo pescoço.

Segundo a delegada Débora Mafra, a mulher sofre agressões desde o início do relacionamento, porém, como havia engravidado, decidiu permanecer na relação. “Estamos fazendo todos os procedimentos legais cabíveis e aguardando que ele se apresente na Delegacia da Mulher para que possa responder ao inquérito policial. Não pode ficar impune”.