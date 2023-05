Homem é assassinado no meio da rua; esposa e filha de 7 anos também são baleadas

A PM recebeu informações que o motivo do crime era devido uma dívida de entorpecente

Um homem que não teve a identidade divulgada foi assassinado, a esposa e filha de 07 anos foram baleadas e socorridas até a unidade hospitalar. O homicídio aconteceu nesta segunda-feira (29), no Distrito de Assari, a cerca de 57 Km de Tangará da Serra-MT.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO) de número 2023.149683, a Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer em ocorrência de disparo de arma de fogo.

Ao chegar no local, a vítima estava já sem vida caída no meio da rua.

Um irmão da vítima com intuito de fazer vingança, atirou em direção ao suspeito, porém as balas atingiram a esposa e filha da vítima que foram socorridas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e em seguida encaminhadas para uma unidade hospitalar.

O irmão da vítima fugiu após balear a cunhada e sobrinha.

A PM recebeu informações que o motivo do crime era devido uma dívida de entorpecente e alguns instantes depois o suspeito foi preso, a arma foi apreendida com duas munições intactas, além de porções de maconha e pasta base de cocaína.