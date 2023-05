Homem é morto após levar tiro acidental de amigo durante caçada a javali

Um homem, de 48 anos, morreu após levar um tiro acidental do próprio amigo durante uma caça a javalis, na estrada de Pinda – Rural, em Pindamonhanga, no interior de São Paulo, por volta das 10h30 de sábado (3).

Em nota ao R7, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) revelou que o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O homem que realizou o disparo com o objetivo de atingir o animal, tem 28 anos. A vítima estava na linha de tiro e acabou sendo atingido.

O incidente ocorreu em uma área de difícil acesso. Tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar foram acionados para a ocorrência. As equipes adentraram a mata para localizar e remover o corpo. No entanto, devido a mata fechada e inclinação do terreno, o helicóptero águia precisou ser acionado.

O corpo só foi retirado do local na manhã de domingo (7) e foi levado até onde estavam as viaturas do policiamento e carro de cadáver para prosseguimento da ocorrência.

Foram requisitados exames periciais junto ao Instituto de Criminalística. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Taubaté.