Homem é preso após ameaçar esposa e filhas de morte em Primavera do Leste

Um homem, de 29 anos, foi preso por policiais militares do 14º Batalhão, na noite deste domingo (28.05), suspeito por violência doméstica, lesão corporal e ameaçar a esposa e as filhas de morte, no bairro Padre Ernesto Costa, em Primavera do Leste. O casal tem filhas de um, cinco e sete anos.

Por volta das 19 horas, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de desentendimento familiar. Ao chegarem na casa, as equipes foram informadas que o suspeito é usuário de drogas e se irritou com a esposa, de 36 anos, pois queria dinheiro para usar entorpecentes.

As testemunhas disseram que a mulher teria sido agredida, enforcada e ameaçada de morte. Em outras situações, o homem já chegou a vender móveis e alimentos da casa para adquirir os produtos ilícitos.

O suspeito estava contido por alguns familiares. A mulher contou que eles são casados há oito anos e que o homem já chegou a ser internado em uma clínica reabilitação outras vezes.

De acordo com a vítima, na noite deste domingo, ela estava fazendo o jantar, quando o homem acordou exaltado e exigindo para que ela pedisse dinheiro à mãe para poder comprar drogas.

Diante da negativa, o homem começou a gritar dizendo que iria matar todos que estavam na casa, inclusive as filhas. Em certo momento, a mulher ligou para a mãe para pedir ajuda e que acionasse a polícia.

O suspeito foi ao encontro da esposa, a enforcou e passou a fazer novas ameaças de morte contra a mulher e as filhas do casal, alegando que não aguentava mais o choro das crianças.

Vizinhos e familiares da vítima conseguiram segurar o suspeito até a chegada dos militares. O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.