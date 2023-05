Homem é preso em flagrante por maus-tratos de filha com deficiência intelectual

Um homem suspeito de maus-tratos contra a sua filha portadora de deficiência intelectual foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na quinta-feira (25.05), em ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá.

Na residência do suspeito, de 61 anos, localizada no bairro Canjica, na Capital, também foram localizados diversos cachorros em situação de maus-tratos, sendo acionada a equipe da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), para resgate dos animais.

As diligências iniciaram após denúncia recebida pela Delegacia da Mulher de Cuiabá de que a mulher de 36 anos, portadora de deficiência intelectual, não recebia tratamento adequado e era vítima de maus-tratos praticados por familiares dentro de casa. Ainda segundo a denúncia, na mesma residência havia situação de maus-tratos contra diversos animais.

Diante das informações, a equipe de policiais da Delegacia da Mulher foi até o endereço, ocasião em que foram recebidos pelo suspeito, que avisou que no local havia muitos cachorros e que precisava colocá-los nos fundos da residência para que não avançassem na equipe policial.

Ao entrarem na casa, foi possível perceber o forte odor do ambiente, com urina e fezes dos animais espalhados por todo local. A vítima também foi encontrada no quintal dos fundos da casa, nas mesmas condições insalubres, junto aos cachorros, e apresentava falas totalmente desconexas da realidade.

Questionado sobre qual a razão de não levarem a vítima ao hospital para fazer um tratamento e ela já havia feito algum anteriormente ou se tomava medicações, o suspeito não sabia responder e apenas confirmava que a filha não recebia nenhum tipo de atendimento especializado. Ele informou ainda que a filha permanecia sempre em casa e não era agressiva, e que ele, sua esposa e o irmão conseguiam controlá-la.

Porém em conversa com a vizinhança, a equipe tomou conhecimento de que são ouvidos diversos sinais de maus-tratos vindos da casa, em que a vítima grita, faz barulhos chegando a ser ouvidos pedidos de socorro, batidas na parede, além de ameaças de que vão amarrá-la.

Diante da coleta de relatos e de toda a situação do local somado ao fato de que a vítima se encontrava em crise, aparentemente de transtorno intelectual, em total estado de vulnerabilidade, sem medicação, sem condições de expressar sua vontade, foi dada voz de prisão ao seu pai, responsável pelos seus cuidados.

A equipe do Samu para atendimento ambulatorial da vítima e cuidados com a internação. Os policiais da Dema também estiveram no local para providências quanto ao resgate dos animais que encontravam em situação bastante debilitada falta de alimentação.

O autor foi conduzido a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher onde foi lavrado o flagrante, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.