Homem é preso pelo Gefron ao tentar sequestrar a própria filha

O piloto de avião boliviano Jaime Jorge Pericon Arredondo, de 31 anos, foi preso por policiais do Gefron (Grupo Especial de Segurança na Fronteira), na cidade de Cáceres, região de divisa entre Mato Grosso e Bolívia. Ele é acusado de sequestrar a própria filha, de 4 anos, em Sinop (MT), onde a menina morava com a mãe, e tentar levá-la para o país vizinho.

O suspeito percorreu quase 700 quilômetros do ponto do sequestro até sua localização e captura. A caçada ao homem começou na noite de quinta-feira (11), quando Jaime saiu de Santa Cruz de La Sierra, e disse para a ex-esposa, Suelen Petri, de 25 anos, que queria marcar um encontro para rever a filha. Era um plano para sequestrar a garota e levá-la para seu país.

Jaime e a mãe da criança tiveram um relacionamento por quatro anos. Eles encontraram em um restaurante, em uma área nobre da cidade, com o pretexto de pai e filha se verem, mas em um momento de distração da mãe, o homem agarrou a menina e deixou o local, sem dar nenhuma explicação. Na Justiça, os dois disputam a guarda da garota.

“Eu estava sentada e eles [pai e filha] no parque brincando, no que me virei para pedir a comida, ele sumiu com a menina, simplesmente desapareceu. Não tenho nenhuma notícia. Tentei ligar, entrei em contato com conhecidos, mas ninguém tem a localização”, relatou, em prantos, Petri, antes da localização da filha.

Segundo Suelen, Jaime praticava tortura psicológica enquanto os dois eram casados e moravam na Bolívia. Ela tentou denunciar o caso no Brasil, mas como o crime foi em outro país, as investigações não seguiram. “A polícia não poderia me amparar aqui, como ocorreu fora. No Brasil, nunca fez nada. Eu nunca esperei que ele pudesse fazer uma coisa dessa [sequestrar a filha]”.

Suelen saiu de Sinop e para a região de fronteira, buscar a filha que está aos cuidados das autoridades locais.