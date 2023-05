Homem é preso suspeito de embebedar e estuprar adolescentes de 13 e 14 anos

Um homem de 20 anos foi preso sob suspeita de ter embebedado e estuprado duas adolescentes, de 13 e 14 anos, em Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada de sábado (6).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, as vítimas foram encontradas por familiares na residência de uma delas, com manchas de sangue pelo corpo. As meninas afirmaram ter sido vítimas de estupro.

As duas teriam sido abordadas por dois homens, em um Fiat Uno, que as convidaram para dar uma volta de carro e alegaram que eram conhecidos da família.

O grupo se dirigiu até uma casa, localizada na rua Mar Vermelho, no bairro Nova Santa Isabel. No local, todos consumiram bebidas alcoólicas, e as meninas foram estupradas.

Relações sexuais filmadas

De acordo com a Polícia Civil, a relação sexual teria sido filmada por um terceiro homem que estava na residência. O celular que contém as filmagens dos atos e as conversas foi apreendido.

Na casa, a polícia encontrou apenas um dos suspeitos, que confessou que houve o ato sexual, mas com consentimento, o que vai na contramão do relato das vítimas.

O irmão do preso também estava na residência, mas alegou aos policiais ter chegado em casa cansado e não ter notado nenhuma movimentação estranha, relato confirmado pelas meninas.

Ambas foram encaminhadas ao Hospital Pérola Byington. A prefeitura de Santa Isabel continua acompanhando o caso.