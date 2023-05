Homem em situação de rua é estrangulado até a morte por passageiro de metrô

Um homem negro em situação de rua foi estrangulado até a morte por um passageiro de metrô de Nova York, nos Estados Unidos, após se envolver em uma briga dentro do vagão, informou a rede de notícias ABC.

O crime ocorreu por volta das 14h30 de segunda-feira (1º) na estação Broadway-Lafayette. Não está claro exatamente como o confronto se desenrolou, mas ao que tudo indica nenhuma arma teria sido usada. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da agressão.

A vítima foi identificada como Jordan Neely, de 30 anos. O nome do agressor não foi divulgado, mas sabe-se que ele tem 24 anos. Ele foi interrogado por detetives e liberado sem acusações. O ex-chefe de detetives da polícia de Nova York, Robert Boyce, acredita que o homem teria agido em legítima defesa.

Segundo a polícia, Neely estava assediando e ameaçando outros passageiros quando o rapaz de 24 anos interveio e tentou dominá-lo. Uma luta física se iniciou, e o homem que morreu perdeu a consciência. Ele foi levado às pressas para o hospital Lenox Hill, onde foi declarado morto. A narrativa do agressor está sendo corroborada pelos outros passageiros do vagão.

A polícia afirma que Neely era um reincidente no metrô, com 44 prisões anteriores por agressão, conduta desordeira e sonegação de tarifa. Ele estava sendo procurado ativamente para interrogatório por supostamente ter se envolvido em um ataque em novembro de 2021. Além do histórico criminal, o homem que morreu tinha doenças mentais.

O controlador da cidade de Nova York, Brad Lander, expressou indignação no Twitter e defendeu que deve haver consequências para o homem que estrangulou Neely e que o agressor não deveria ter sua atitude “justificada e aplaudida”. Nas redes sociais, internautas afirmaram que o crime não teria ocorrido se a vítima fosse branca.

“Jordan Neely, um homem negro com problemas mentais, foi linchado esta semana no metrô de Nova York porque era visto como uma ameaça e alguém cuja vida era descartável. Seu assassino — um homem branco — permanece sem acusação”, escreveu um usuário. “O assassinato de Jordan Neely personifica as falhas de nossa sociedade”, constatou outro. “Jordan Neely deveria estar vivo”, lamentou um terceiro.