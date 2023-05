Homem mascarado ataca, agride, ameaça e rasga roupa de estagiária

Uma jovem estagiária de 19 anos afirmou ter sido vítima de uma tentativa de estupro no momento em que saía da escola, no fim da tarde desta terça-feira (2), na esquina da rua Mascarenhas de Morais, no bairro Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis -MT.

A vítima disse que o indivíduo é magro, alto, estava com roupas de cores escuras e usando uma máscara de cor preta tipo descartável, luvas e com blusa de capuz.

A guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar no local os policiais encontraram a menina em estado de choque e com a blusa rasgada.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), a vítima relatou que estava saindo da escola após o término das aulas, onde estava estagiando, quando a poucos metros do portão, na rua Mascarenhas equina com a rua Bochnia, em frente a um posto de saúde, deparou com o suspeito parado.

O homem se aproximou da vítima a pé e pediu ajuda, dizendo que estava procurando pelo filho que havia desaparecido próximo da Escola. Ele aproveitou e segurou a vítima pelos braços, fazendo ameaças de morte, caso ela gritasse.

O indivíduo, segundo o relato, levou a jovem para os fundos do posto de saúde e desferiu vários tapas no rosto e socos na barriga da vítima. Ainda conforme o BO, o homem rasgou a blusa dela e pediu para que ela virasse o rosto, momento em que o suspeito tirou fotos íntimas da menina.

Ela contou ainda que implorou para não morrer e com isso o indivíduo pediu que ela ficasse de joelhos e não olhasse ele saindo. O suspeito fugiu.

Após alguns minutos, a jovem saiu correndo sentido a casa da avó que mora próximo ao local. A menina pediu socorro.

Ela foi encaminhada pela guarnição da PM até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde recebeu os atendimentos necessários.

As viaturas saíram em rondas na tentativa de localizar o suspeito. Câmeras de segurança da região foram analisadas, mas não captaram a ação do suspeito,

O caso consta em registro no BO n° 2023.120472 e segue em investigação.