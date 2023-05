Homem mata sogra, cunhado e sobrinho da esposa após briga por ciúmes

Um homem é suspeito de matar a sogra, o cunhado e o sobrinho da esposa após uma briga em um bar em Reserva, nos Campos Gerais do Paraná, na madrugada da segunda-feira (1º). A prisão preventiva do indivíduo foi decretada, mas ele continua foragido.

De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná, o triplo homicídio ocorreu após um desentendimento entre os familiares no bar da mãe da companheira do suspeito. “Apuramos que a discussão foi motivada por ciúme”, afirmou a delegada que acompanha o caso, em nota ao R7.

Para defender a mulher, o irmão e o sobrinho entraram em luta corporal com o suspeito horas antes de o crime acontecer. Em seguida, ele voltou e matou os três integrantes da família.