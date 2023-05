Homem morre após ser espancado por acusação falsa de ter roubado uma moto

Um homem foi brutalmente espancado, no dia 3 de maio, no Guarujá, litoral de São Paulo, por populares após ser acusado injustamente de roubar uma motocicleta. As agressões foram tão fortes que Osil Vicente Guedes, de 49 anos, teve traumatismo craniano e morreu neste sábado (6).

Nas imagens obtidas pela equipe da Record TV, é possível ver ao menos quatro pessoas agredindo Osil com empurrões, chutes e pauladas. Segundo testemunhas, o espancamento começou após um grito de “pega ladrão”.

No entanto, o dono da motocicleta usada pelo homem afirmou que emprestou o veículo para Osil, que não possuía antecedentes criminais.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Santo Amaro. A morte encefálica foi constatada no último sábado (6).

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou ao R7 que o irmão de Osil, que não teve a identidade revelada, já prestou depoimento sobre o caso.

Ele era dono de uma empresa de reciclagem e deixa um filho, de 9 anos.