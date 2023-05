Homem morre em acidente frontal na MT-270 em Rondonópolis

Um homem identificado como Joel Francisco de Oliveira, 54 anos, morreu em um acidente na madrugada deste domingo (07), na MT 270, no bairro Vila Paulista, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do motorista que dirigia o veículo Ford KA sentido Jardim Atlântico/ Vila Paulista, o condutor do carro Fiat Uno estava em sentido oposto e entrou na pista contrária causando o acidente frontal.

O motorista do Uno ficou preso às ferragens e morreu no local. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros para desencarcerar a vítima.

No Ford kA estavam o motorista e mais três passageiros que não se feriram.