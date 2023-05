Homem que estava desaparecido é localizado em sítio na Gleba Rio Vermelho

Após dois dias desaparecido, o homem identificado como Francisco Odival Pereira, 59 anos, foi encontrado em um sítio na Gleba Rio Vermelho, na manhã desta quarta-feira (31), em Rondonópolis (MT). Ele chegou no local pedindo ajuda.

A família não tinha notícias de Francisco deste segunda-feira (29), quando ele saiu de casa, no bairro Residencial Dona Neuma, por volta do horário do almoço, caminhando sentido a região da Gleba Rio Vermelho.

Familiares chegaram a registrar um Boletim de Ocorrência.

Agora Francisco será encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico.