Homem tem o pulmão perfurado após utilização excessiva de vape

O enfermeiro americano Jonathan Belcher, de 22 anos, teve seu pulmão perfurado devido ao uso excessivo de vape. A história viralizou após o relato do jovem, que foi publicado no Facebook.

Em sua postagem, Belcher disse que, no dia 26 de abril, acordou com dores intensas do lado esquerdo do corpo. Ao se dirigir ao hospital, os médicos constataram que o pulmão esquerdo do enfermeiro não apenas havia colapsado, apresentando um vazamento de ar na cavidade pulmonar pleural, como tinha um buraco.

As dores ocorreram devido ao quadro de pneumotórax, que gerou uma bolha e um acúmulo do ar vazado na cavidade pleural, o que aumentou a pressão pulmonar e impediu a expansão total do órgão durante a respiração.

De acordo com o Manual MSD, os quadros de pneumotórax podem levar ao colapso parcial ou total dos pulmões e à sua perfuração. Relatos no jornal científico Journal of Medical Case Reports já associaram, previamente, a ocorrência de quadros de pneumotórax ao uso excessivo de cigarros eletrônicos.

Ao jovem, os médicos atribuíram a abertura no órgão ao uso excessivo de vapes. De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, Jonathan consumia cigarros eletrônicos desde seus 17 anos e fumava o equivalente a 20 cigarros normais por dia.

No hospital, os médicos introduziram um tubo nos pulmões de Jonathan para auxiliar na respiração do jovem que, dias depois, foi submetido a uma cirurgia, que retirou parte do pulmão que havia necrosado devido à falta de oxigenação.

Em 9 de maio, Belcher recebeu alta hospitalar e, hoje, faz o apelo para que outras pessoas não façam a utilização de cigarros eletrônicos em virtude da própria experiência.