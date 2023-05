Homem tenta sequestrar ex-esposa à luz do dia

Um homem tentou sequestrar a ex-esposa à luz do dia em Santos, no litoral de São Paulo. Câmeras de segurança de um comércio mostraram o momento em que Rodrigo Pinheiro Queiroz tenta empurrar a vítima para dentro do carro, mesmo com a luta dela contra o homem.

Nas imagens do circuito interno de uma loja, é possível ver que as pessoas que passavam pela rua ajudaram a jovem de 24 anos a se desvencilhar do ex . Em seguida, Rodrigo entra no carro e arranca com o veículo por cima da calçada.

“Quando vi que ele ia me pôr dentro do carro, aí eu já lutei, me joguei no chão. E aí o pessoal ouviu, pessoal veio buzinando e já me ajudando, aí foi que eu consegui sair”, disse a vítima, que preferiu não se identificar em entrevista à Record TV.

A jovem fez um alerta a outras mulheres que possam estar sofrendo algum tipo de violência no casamento ou namoro: “Quando a pessoa está dentro do relacionamento, ela não consegue enxergar”.

A mulher já denunciou o ex-marido em três oportunidades por ameaça e perseguição. Segundo a jovem, ela possui uma medida protetiva contra Rodrigo, que por sua vez nega ter recebido a notificação judicial ou ter feito algo contra a ex-esposa.

“Em momento algum eu a persegui. Todo tipo de contato que a gente teve, ligação, tudo mais, foi muito bem consentido e eu tenho isso no meu celular”, conta Rodrigo, que também descartou a tentativa de sequestro.

Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que os casos denunciados pela vítima foram registrados como violência doméstica, roubo, descumprimento de medida protetiva de urgência e perseguição. O inquérito corre em segredo de Justiça.

Após a repercussão do caso, a Polícia Civil informou que prendeu Rodrigo, nesta sexta-feira (19), por violência doméstica e violação de medida protetiva.