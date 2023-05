Idoso fica ferido após ser atingido por 12 facadas em Mato Grosso

Um idoso identificado como Luiz Gonzaga, 63 anos, conhecido por Piauí, ficou gravemente ferido após ser atingido por 12 golpes de faca, sendo a maioria na cabeça, neste domingo (28), no Distrito Santiago do Norte, em Paranatinga (MT).

Conforme informações, a Polícia Militar (PM) foi acionada para realizar atendimento a uma vítima por ferimento de arma branca. Chegando no local a guarnição auxiliou a enfermeira plantonista no atendimento da vítima que estava com 12 perfurações de arma branca, sendo a maioria na cabeça.

Após o auxílio, Luiz foi encaminhado com a equipe de saúde para a cidade de Ubiratã para receber atendimento especializado.

O caso é investigado pela Polícia.