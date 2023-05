Idoso vai parar no pronto-socorro após injetar gel de silicone na uretra

Um homem de 60 anos foi parar na emergência de um hospital na Palestina após injetar na própria uretra um gel de silicone que acabou endurecendo. O caso foi relatado na revista científica Urology Case Reports pelos médicos que o atenderam.

Segundo o relato, o homem deu entrada no pronto-socorro com dor peniana intensa e dificuldade para urinar. Ele já estava com os sintomas havia duas semanas. O objetivo de ter inserido o silicone na uretra era obter ereção, de acordo com os médicos.

Os exames mostraram “oclusão completa da uretra”, ou seja, o paciente estava incapacitado de urinar normalmente.

A equipe tentou remover a massa dura por meio de fragmentação a laser e extração mecânica, mas sem sucesso. Optou-se então por uma cirurgia aberta.

Os cirurgiões realizaram um corte de 1 cm a 2 cm e conseguiram retirar a massa dura de silicone que media 12 cm de comprimento e 11 mm de largura.

“Em nosso estudo, o material inserido foi gel de silicone para obter ereção peniana ou aumento para estimulação sexual. Não foi encontrado caso semelhante na literatura”, escreveram.

Após a cirurgia, o paciente se recuperou sem sequelas.